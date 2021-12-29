﻿ Wildberries вышла на рынок Армении

Один из крупнейших в РФ онлайн-ретейлеров Wildberries начал продажи на рынке Армении, сообщила компания. Армения стала 15-й страной присутствия компании. В 2021 году Wildberries также запустила продажи в Германии, Франции, Италии, а в 2020 году крупный международный онлайн-ретейлер вышел в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны. «Wildberries объединяет производителей и продавцов из разных стран и уже начинается сотрудничество с Арменией.





Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор крупнейшей российской онлайн-платформы «Wildberries», прибыла в Армению по приглашению заместителя председателя НС Акопа Аршакяна.

В рамках визита планируется ряд встреч и подписание меморандума о сотрудничестве между компанией «Wildbers» и «Айпост».

Во время встреч обсуждались перспективы развития электронной коммерции, а также возможность разработки правовой базы вокруг нее в соответствии с развитие международной торговли.Акоп Аршакян подчеркнул важность повышения уровня доступа к товарам и услугам вне зависимости от географического положения, а также развития возможностей для экспорта товаров местных производителей на международный рынок.Татьяна Бакальчук поблагодарила за приглашение и с удовлетворением отметила рост продаж армянской продукции через Wildberries, который достигает около 8 миллионов долларов в год и ежегодно растет двузначными числами.Wildberries планирует сделать в Армении масштабные инвестиции, построив уникальный в своем роде новый логистический центр.