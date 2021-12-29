﻿ Wildberries вышла на рынок Армении


 
  • 12:57 – Wildberries вышла на рынок Армении 
  • 09:50 – Президент Нагорно-Карабахской Республики принял главу Русской общины Арцаха Александр Бордова. 
  • 12:57 – Wildberries вышла на рынок Армении 
  • 12:57 – Wildberries вышла на рынок Армении 
  • 21:00 – Лили Моника Дональдсон | британская супермодель. 
  • 18:42 – Столовая школы №575 Приморского района закрыта после госпитализации пяти учеников с ОКИ 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Wildberries вышла на рынок Армении

 Wildberries вышла на рынок Армении
Один из крупнейших в РФ онлайн-ретейлеров Wildberries начал продажи на рынке Армении, сообщила компания.

Армения стала 15-й страной присутствия компании. В 2021 году Wildberries также запустила продажи в Германии, Франции, Италии, а в 2020 году крупный международный онлайн-ретейлер вышел в Польшу, Словакию, Израиль и другие страны.

«Wildberries объединяет производителей и продавцов из разных стран и уже начинается сотрудничество с Арменией.

 
 
Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор крупнейшей российской онлайн-платформы «Wildberries», прибыла в Армению по приглашению заместителя председателя НС Акопа Аршакяна.

Во время встреч обсуждались перспективы развития электронной коммерции, а также возможность разработки правовой базы вокруг нее в соответствии с развитие международной торговли.

Акоп Аршакян подчеркнул важность повышения уровня доступа к товарам и услугам вне зависимости от географического положения, а также развития возможностей для экспорта товаров местных производителей на международный рынок.

Татьяна Бакальчук поблагодарила за приглашение и с удовлетворением отметила рост продаж армянской продукции через Wildberries, который достигает около 8 миллионов долларов в год и ежегодно растет двузначными числами.

Wildberries планирует сделать в Армении масштабные инвестиции, построив уникальный в своем роде новый логистический центр.
В рамках визита планируется ряд встреч и подписание меморандума о сотрудничестве между компанией «Wildbers» и «Айпост».
Wildberries вышла на рынок Армении
Wildberries вышла на рынок Армении 
 
 

  Источник:FMG NEWS
  •   Просмотров Сегодня: 17

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Крупный бизнес продолжает убегать из Азербайджана | Ушел и Chevron
    » Компания Trimble Navigation (США) прекратила продажи GPS для беспилотников «Байрактар»
    » Узбекистан начал продажи Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в РФ
    » В правительстве Армении выступил с докладом Акоп Аршакян
    » Правительство Казахстана ускорит развитие онлайн-бизнеса
    » Украинскую древесину будут продавать на онлайн-аукционах: что это означает и когда стартует
    » Цель властей – превратить Армению в региональный центр технологий | Акоп Аршакян
    » IBM намерена расширить деятельность в Армении
    » Французская компания Sodial изучает перспективы рынка молочной продукции Армении
    » Армению нужно превратить в страну высокотехнологичной промышленности — Пашинян
    » Доступ к онлайн-казино может быть ограничен
    » Amazon открыла второй магазин на китайском Tmall.com
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Wildberries вышла на рынок Армении

    • 12:57
    • 17
    • 0

    Оскар для Линдберга, и победа «Динамо» над ЦСКА

    • 09:10
    • 41
    • 0

    Молодёжная сборная России одерживает первую победу

    • 09:03
    • 54
    • 0

    Крупнейшие мировые компании начали перевозить свой бизнес в Армению.

    • 19:44
    • 66
    • 0

    Генсек ОДКБ представил информацию о деятельности структуры в 2021 году

    • 19:11
    • 64
    • 0

    Китай планирует расширить двустороннее партнёрство с Киргизией

    • 18:31
    • 65
    • 0

    Туркменским лидером внесены изменения в праздник туркменского алабая

    • 14:36
    • 72
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 74173
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 70162
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 65077
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 57388
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 52425
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 46787
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 44937
    • 0

    Московское «Динамо» терпит первое поражение в сезоне!

    • 11:30
    • 1588
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив»: гости продолжат поиски совершенства с новыми тренером

    • 09:33
    • 1566
    • 0

    ЖФК «Локомотив»: важен каждый шаг

    • 18:28
    • 1522
    • 0

    «Динамо» уверенно расправилось с «Рубином»

    • 19:33
    • 1583
    • 0

    ЦСКА выиграл первый домашний матч сезона

    • 20:01
    • 1589
    • 0

    Обескровленная «Слава» обыгрывает с бонусом «Динамо» и взлетает на первое место!

    • 21:01
    • 1537
    • 0

    «Знамя Труда»: лучшая игра в сезоне и победа над «Казанкой»

    • 22:28
    • 1562
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     Каталог Товаров и услуг

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА