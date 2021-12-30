﻿ Поздравляем с Новым 2022 Годом!

Дорогие друзья!
В преддверии Нового года от всей души поздравляем наших читателей с праздником!
Во всем мире хорошо знают наш информационный ресурс который объективно и
полно освещает политическую, экономическую, общественную и культурную
жизнь стран Южного Кавказа, СНГ и стран Евразэс.
Новый год обычно связывают с
надеждами на лучшее. Поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в
уходящем году, найдет продолжение в году наступающем! Желаю вам крепкого
здоровья, осуществления всех замыслов и планов, благополучия вашим
родным и близким.
С Новым 2022 Годом!
А наш коллектив уходит на краткосрочный новогодний отпуск.
Вернемся 5 января 2022 года!!!