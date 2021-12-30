﻿ Поздравляем с Новым 2022 Годом!

Дорогие друзья! В преддверии Нового года от всей души поздравляем наших читателей с праздником!

Во всем мире хорошо знают наш информационный ресурс который объективно и полно освещает политическую, экономическую, общественную и культурную жизнь стран Южного Кавказа, СНГ и стран Евразэс.

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее. Поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет продолжение в году наступающем! Желаю вам крепкого здоровья, осуществления всех замыслов и планов, благополучия вашим родным и близким.

С Новым 2022 Годом!

А наш коллектив уходит на краткосрочный новогодний отпуск.

Вернемся 5 января 2022 года!!!