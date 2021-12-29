Бердымухамедов предложил на саммите глав стран СНГ активизироваться по биологической безопасности

Руководитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 28 декабря выступил на неофициальной встрече президентов стран СНГ с предложением внести новые направления партнёрства в научной медицине. Учитывая нынешние угрозы биологической безопасности на площади СНГ, глава государства предложил собеседникам пересмотреть и подписать единый документ в этой области. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

В своём выступлении Бердымухамедов подчеркнул, что на данный момент в стране коронавирус не зарегистрирован. Он отметил, что благодаря поддержке России, Туркменистан одним из первых зарегистрировал у себя такие высокоэффективные вакцины, как «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которыми на сегодняшний день проиммунизированы жители государства. Также он напомнил о том, что несколькими днями ранее страна получила партию препарата «Спутник Лайт».

Помимо этого, туркменская сторона выразила благодарность присутствующим за оказываемое содействие и подчеркнула о том, что, если бы Российская Федерация сконцентрировано и планомерно указывала подходы и давала материалы по изучению бактериологии и вирусологии, то в этих вопросах были бы сформированы единые методики.