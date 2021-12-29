Президент России поздравил Армена Саркисяна по случаю праздников Нового года и Рождества

Владимир Путин, президент России 29 декабря направил поздравление главе государства и народу Армении по случаю праздников Святого Рождества и Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

В своем поздравительном послании президент особо подчеркнул установление дружественных связей между Россией и Арменией. Данные отношения основываются на многолетних узах дружбы между двумя народами. Также отмечалось о существовании дружественных отношений, которые базируются на духовном и культурном сходстве.

Наряду с этим, констатировалась уверенность в перспективном углублении межгосударственного сотрудничества и многопрофильного партнёрства. Несомненно, данные шаги будут создавать благоприятные условия для повышения благосостояния населения, но и окажут положительное влияние на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

Дополнительно, Владимир Путин пожелал Армену Саркисяну и его близким родственникам крепкого здоровья, процветания и счастья, а армянским гражданам — мира и благополучия в 2022 году.