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Свыше 9000 детей получат подарки от президента Узбекистана

Свыше 9000 детей получат подарки от президента УзбекистанаВ этом году президентские подарки на Новый Год подготовлены более чем для 9000 детей со всех регионов Узбекистана. Подчёркнуто, что подарки организованы двух видов для детей до 12 лет и для подростков от 12 до 18 лет. Об этом SNG.Today сообщает пресс-служба министерства народного образования республики.

Вручение подарков детям состоится с 29 по 30 декабря на традиционных «Президентских ёлках». Получателями подарков станут дети, оставшиеся без попечительства родителей, воспитанники домов «Мехрибонлик», дети, чьи родители погибли, защищая Родину, а также дети из семей, нуждающихся в социальной защите.

Дети до 12 лет получат на празднике рюкзак, термос, детскую энциклопедию, цветные карандаши, альбом для рисования и 16 видов сладостей. А около 1000 подросткам от 12 до 18 лет будут предоставлены рюкзак, термос и планшет. 

Общее число презентов насчитывается 9070 наборов. Все товары уже прошли проверку в Санитарно-эпидемиологической службе столицы страны. Наборы будут доставлены в регионы самолётами и автомобилями.


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