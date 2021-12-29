Свыше 9000 детей получат подарки от президента Узбекистана

В этом году президентские подарки на Новый Год подготовлены более чем для 9000 детей со всех регионов Узбекистана. Подчёркнуто, что подарки организованы двух видов для детей до 12 лет и для подростков от 12 до 18 лет. Об этом SNG.Today сообщает пресс-служба министерства народного образования республики.

Вручение подарков детям состоится с 29 по 30 декабря на традиционных «Президентских ёлках». Получателями подарков станут дети, оставшиеся без попечительства родителей, воспитанники домов «Мехрибонлик», дети, чьи родители погибли, защищая Родину, а также дети из семей, нуждающихся в социальной защите.

Дети до 12 лет получат на празднике рюкзак, термос, детскую энциклопедию, цветные карандаши, альбом для рисования и 16 видов сладостей. А около 1000 подросткам от 12 до 18 лет будут предоставлены рюкзак, термос и планшет.

Общее число презентов насчитывается 9070 наборов. Все товары уже прошли проверку в Санитарно-эпидемиологической службе столицы страны. Наборы будут доставлены в регионы самолётами и автомобилями.