Страны Содружества намерены поддерживать многосторонние отношения в будущем

Главы государств стран Содружества 28 декабря встретились в Санкт-Петербурге. На неформальной встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в будущем, а также противостояния коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече участвовали руководители стран Азербайджана, Армении, Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также первый президент Казахстана.

Владимир Путин отметил, что такой формат встречи стал традиционным и поблагодарил всех за визит. Далее он передал поздравление по случаю 30-летия организации, в рамках которой расширяется тесная кооперация между странами по многим направлениям. При этом было сказано о преимуществах и возможностях, благодаря которым можем совместно преодолевать сложные ситуации в экономике, безопасности и здравоохранении.

Особое внимание было уделено борьбе с коронавирусной инфекцией, где налажено сотрудничество в сфере проведения научных исследований, разработки лекарств, профилактических мер и обмена опыта.