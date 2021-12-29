﻿ Иран открывает консульство в городе Капан Сюникской области Армении

Правительство Ирана одобрило
предложение Министерства иностранных дел об открытии консульства в
городе Капан Сюникской области Армении. Об этом сообщает иранское
государственное информационное агентство IRNA
Открытие дипломатического
представительства в какой-либо области - четкий сигнал о том, что
суверенность этой территории нужно уважать. Тегеран на различных уровнях
неоднократно давал понять турецко-азербайджанскому тандему, что для
него есть "красные линии" в регионе, и эти линии – территориальная
целостность государств и неизменность международных границ.