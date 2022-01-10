За прошедший год на 84 % увеличилась торговля межу Туркменистаном и Ираном

Туркменский вице-премьер Сердар Бердымухамедов на встрече с главой министерства дорог и городского развития Ирана Ростамом Касеми заявил, что одним из лучших средств активизации двустороннего сотрудничества стала деятельность Совместной экономической комиссии. Как заметили чиновники, за прошедший год значительно увеличилась торговля межу Туркменистаном и Ираном, объём которой возрос на 84%. Об этом сообщает иранское информагентство ИРНА.

В беседе стороны отметили, что благодаря работе туркмено-иранской комиссии были достигнуты соглашения по железнодорожным перевозкам, а именно ежедневно через Сарахскую границу будет проходить 400 вагонов, что позволит ещё увеличить объёмы товарооборота. Отдельно были рассмотрены вопросы введения интеллектуальной транспортной системы.

Кроме того, вице-премьер Туркменистана рассказал о перспективах развития многостороннего сотрудничества в области транспорта и транзита, упомянув о недавно открывшемся в городе Керки Лебапского велаята новом международном аэропорте.

В свою очередь иранский министр заявил о транзите туркменских товаров в Индию через Иран и в другие страны, добавив, что это будет экономически выгодно обеим странам.