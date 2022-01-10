Страны ОДКБ будут наращивать усилия для дальнейшего развития взаимодействия

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Никол Пашинян 10 января провёл сессию Совета коллективной безопасности организации в формате видеоконференции. Основной повесткой стало обсуждение неспокойной ситуации в Казахстане, а также пути их регулирования. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении.

На встрече участвовали президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и генсек ОДКБ Станислав Зась, которые представили свои видения и меры по решению задачи.

Премьер-министр Армении отметил, что внеочередное заседание проводится по обращению Касым-Жомарт Токаева и при поддержке руководителей стран ОДКБ. Стороны подчеркнули особую озабоченность текущими событиями, происходящими в Казахстане, в том числе вовлечение международных террористических группировок. Было констатировано, что отправленные миротворческие силы смогут оказать действенную помощь по восстановлению мира в регионе.

Собравшиеся почтили память погибших. Напомним, что 10 января был объявлен общенациональным днём траура.