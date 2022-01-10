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Командующий миротворческими силами ОДКБ приступил к деятельности в Казахстане

  • 10.01.2022, 15:18,
  • В Мире + Европа
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Командующий миротворческими силами ОДКБ приступил к деятельности в КазахстанеГенсек ОДКБ Станислав Зась провёл 9 января телефонный разговор с генерал-полковником Андреем Сердюковым, командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане. Стороны обсудили ситуацию в стране и выполнение намеченных задач. Об этом сообщила пресс-служба ОДКБ.

Напомним, что согласно решению Совета министров обороны ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков был назначен руководителем миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.

В ходе беседы были обсуждены планируемые действия группы миротворцев, которые уже находятся на территории страны. Они прибыли для оказания содействия в регулировании и нормализации ситуации. В соответствии с принятыми договоренностями Совета коллективной безопасности от 6 января 2022 года и обращения правительства была направлена военная помощь на ограниченный период времени.

Дополнительно, было сказано, что подразделения приступили к реализации намеченных задач. В частности, важные государственные и стратегически значимые военные объекты находятся под охраной.


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