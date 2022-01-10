Президент Казахстана ознакомился с состоянием потерь и повреждений МЧС от нападений бунтовщиков

Президент казахской республики Касым-Жомарт Токаев 8 января провёл встречу с и.о. руководителя министерства по чрезвычайным ситуациям страны Юрием Ильиным, который рассказал казахскому лидеру о ходе осуществления, данных им поручений подразделениями МЧС, в период действия чрезвычайного положения в государстве. Также он поведал о потерях и повреждениях, полученных от «террористов». Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе главы государства.

В предоставленном Ильиным отчёте было сказано, что при исполнении служебной деятельности десятерым сотрудникам МЧС были нанесены различные травмы, включая и одного из них, который пострадал от огнестрельного оружия. Также было отмечено и об уронах, нанесённых на технику: повреждены двадцать девять штук пожарной и спасательной техники, в число которых также входят 5 пожарных автоцистерн, целиком сгоревших из-за поджогов.

Полностью ознакомившись с отчётом, Токаев дал поручение своему собеседнику касательно продолжения реализации всех поставленных перед МЧС задач и сообщил о важности заблаговременного информирования народа через систему оповещения.