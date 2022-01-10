Крупнейшая молдавская компания просит повысить цены на электроэнергию

Крупнейший дистрибьютор электроэнергии в Республике Молдова, компания Premier Energy 10 января сообщила, что на прошлой неделе обратилась в НАРЭ с просьбой повысить тарифы на электроэнергию для потребителей. Об этом в компании сообщили BANI.MD.

Согласно информации, причиной, по которой Premier Energy требует повышения тарифа на электроэнергию, является увеличение компанией Energocom цены на электроэнергию, поставленную в период с ноября по декабрь, на 96%, до 2,42 лея кВтч и 86% соответственно с 1 января 2022 года, до 2,29 лея.

Компания отмечает, что финансовые отклонения от повышения стоимости электроэнергии приводят к увеличению стоимости покупки электроэнергии на 500 миллионов леев в период с ноября 2021 года по март 2022 года, примерно на 100 миллионов леев в месяц.

В связи с этим, данная ситуация затрудняет выполнение компанией платежей за приобретенную электроэнергию.

Отметим, что в настоящее время тариф для населения составляет 1,51 лея/кВтч. При этом, если запрос Premier Energy будет принят НАРЭ, цена за кВтч достигнет 2,79 лея/кВтч.